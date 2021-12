La Vergine Maria diventa trans: la provocazione Lgbt+ che infiamma il web (Di martedì 7 dicembre 2021) La Vergine Maria diventa trans , ecco l'ultima provocazione dell' attivista Lgbt+ Riccardo Simonetti . In un'Europa sempre più inclusiva arriva l'attacco ai tradizionali simboli cristiani. E la ... Leggi su leggo (Di martedì 7 dicembre 2021) La, ecco l'ultimadell' attivistaRiccardo Simonetti . In un'Europa sempre più inclusiva arriva l'attacco ai tradizionali simboli cristiani. E la ...

Advertising

matteosalvinimi : Ma possibile che certa gente non riesca a rispettare nemmeno la Vergine Maria e il Santo Natale? Non è una simpatic… - DSantanche : Dopo l’Europa che ha tentato di cancellare il Natale arriva la Vergine Maria in versione trans. Questa non è una pr… - UffiziGalleries : #Dettagli agli #Uffizi: gli angeli in ginocchio ai piedi della Vergine nella Maestà di #Giotto. Offrono vasi con r… - Gip1974Perri : RT @GiorgiaMeloni: La Vergine Maria rappresentata come un trans. È così che un “Ambasciatore speciale Ue per i diritti Lgbt” pensa di costr… - InDerSee : RT @matteosalvinimi: Ma possibile che certa gente non riesca a rispettare nemmeno la Vergine Maria e il Santo Natale? Non è una simpatica p… -