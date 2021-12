La scuola “privata” per i figli dei no vax nel Chiostro di San Gregorio Armeno a Napoli (Di martedì 7 dicembre 2021) L’escamotage dell’homeschooling e dell’istruzione parentale. C’è tutto questo dietro l’ultima iniziativa di chi si oppone alla vaccinazione e anche al Green Pass in quel di Napoli, dove è stata realizzata una vera e propria scuola no vax. La sede è quella del Chiostro di San Gregorio Armeno ed è aperta a tutti i “bambini tra i 5 e gli 11 anni non immunizzati” (ovviamente, occorre ricordarlo, la campagna di vaccinazione per quella fascia d’età partirà solo dal prossimo 16 di novembre). La scuola no vax nel Chiostro di San Gregorio Armeno a Napoli A rivelare l’esistenza di questa scuola no vax partenopea – che, però, non è un unicum e fa parte di una rete organizzata da un’associazione guidata da un ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) L’escamotage dell’homeschooling e dell’istruzione parentale. C’è tutto questo dietro l’ultima iniziativa di chi si oppone alla vaccinazione e anche al Green Pass in quel di, dove è stata realizzata una vera e propriano vax. La sede è quella deldi Saned è aperta a tutti i “bambini tra i 5 e gli 11 anni non immunizzati” (ovviamente, occorre ricordarlo, la campagna di vaccinazione per quella fascia d’età partirà solo dal prossimo 16 di novembre). Lano vax neldi SanA rivelare l’esistenza di questano vax partenopea – che, però, non è un unicum e fa parte di una rete organizzata da un’associazione guidata da un ...

