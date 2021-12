La Casa di Carta | una delle protagoniste della serie è in dolce attesa!

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 dicembre 2021) Nella seguitissima e amatissimatv Ladi– giunta ormai alla quinta e ultima stagione – Esther Acebo è una. Stiamo parlando di Stoccolma, compagna di Denver e mamma del piccolo Cincinnati avuto da Arturo Roman. A pochi giorni dall’uscita degli episodi finali, Esther Acebo ha rivelato – tramite un post su Instagram – che anche nella vita reale si appresta a diventare mamma. Queste le parole utilizzate da Esther per dare il lieto annuncio: Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi…) e per quello che deducete dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane. Nello specifico infatti, Monica Gaztambide, meglio nota come Stoccolma, nella prima foto ha ...