Juventus, Bonucci regala la maglia a Fedez (Di martedì 7 dicembre 2021) Fedez scende in campo con la Juventus. secondo quanto riportato da Tuttosport «Il famoso rapper ha mostrato con orgoglio l'ultimo regalo ricevuto: la maglia bianconera numero 19 di Leonardo Bonucci. A consegnargliela è stato il difensore in persona, che ha posato con lui nello scatto pubblicato poi su Instagram. Non solo, era presente anche Giorgio Chiellini che invece ha regalato la sua casacca a Martin Sal, fratello di Luis».

