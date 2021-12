Inter, Inzaghi: «C’è rammarico, ma torniamo da qui con tante cose buone» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Inzaghi è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell’allenatore nerazzurro dopo la sconfitta con il Real Madrid Simone Inzaghi è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Real Madrid e Inter. Di seguito le sue parole. rammarico – «C’è molto rammarico per un primo tempo fatto bene e con personalità. Purtroppo abbiamo creato diverse situazioni, i numeri sono a nostro favore ma siamo andati a riposo sotto di un gol anche se non era quello che si era visto in campo. Chiaramente volevemo fare un risultato diverso ma ci servirà per il futuro». ESPULSIONE – «Ha fatto un errore grave ma il ragazzo è intelligente, ha capito l’errore e ha già chiesto scusa a me, allo staff e ai propri compagni. Era una partita aperta e dispiace perchè è un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021)venuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell’allenatore nerazzurro dopo la sconfitta con il Real Madrid Simonevenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Real Madrid e. Di seguito le sue parole.– «C’è moltoper un primo tempo fatto bene e con personalità. Purtroppo abbiamo creato diverse situazioni, i numeri sono a nostro favore ma siamo andati a riposo sotto di un gol anche se non era quello che si era visto in campo. Chiaramente volevemo fare un risultato diverso ma ci servirà per il futuro». ESPULSIONE – «Ha fatto un errore grave ma il ragazzo è intelligente, ha capito l’errore e ha già chiesto scusa a me, allo staff e ai propri compagni. Era una partita aperta e dispiace perchè è un ...

