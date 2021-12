Iniziato il vertice tra Biden e Putin: in primo piano la questione Ucraina (Di martedì 7 dicembre 2021) I presidenti di Russia e Stati Uniti Vladimir Putin e Joe Biden hanno avviato i colloqui bilaterali, che per la prima volta si tengono in videoconferenza Leggi su rainews (Di martedì 7 dicembre 2021) I presidenti di Russia e Stati Uniti Vladimire Joehanno avviato i colloqui bilaterali, che per la prima volta si tengono in videoconferenza

