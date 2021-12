I classici del rap italiano tornano in cassetta | Dirt Tapes e Time2Rap annunciano la prima serie

Leggi su atomheartmagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tredel rap, tre artisti e tre decadi che hanno fatto la storia della cultura Hip-Hop del nostro Paese, queste le caratteristiche della nuovadi ristampe in musinata dalla collaborazione tra. Laedizione, disponibile da venerdì 10 dicembre in tutti i negozi di dischi, parte da Roma con Assalti Frontali, Metal Carter e Suarez. Tre artisti molto diversi tra loro, ma accomunati da quei valori di appartenenza e di profondo rispetto per il rap. Per lavolta su, formato che ha permesso già dalla metà degli Anni ’80 la diffusione di questo genere in Italia, saranno disponibili gli album “Conflitto” del 1996, “La verità su Metal Carter” del 2005 ...