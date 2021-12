Highlights e gol Real Madrid-Inter 2-0, Champions League 2021/2022 (VIDEO) (Di martedì 7 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Real Madrid-Inter 2-0, match della sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Al Bernabeu i nerazzurri cedono in casa delle merengues sotto i colpi di Kroos e Asensio che segnano due reti meravigliose. Barella espulso grave nota negativa, sarà squalificato all’andata degli ottavi. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di2-0, match della sesta e ultima giornata dei gironi di. Al Bernabeu i nerazzurri cedono in casa delle merengues sotto i colpi di Kroos e Asensio che segnano due reti meravigliose. Barella espulso grave nota negativa, sarà squalificato all’andata degli ottavi. Di seguito le immagini salienti della sfida. SportFace.

