Grande Fratello Vip 6 da record | ascolti mai così alti

(Di martedì 7 dicembre 2021) IlVip 6 sta riuscendo in un'impresa che fino a un paio di anni fa sembrava disperata, ovvero reggere la concorrenza agguerrita delle fiction Rai. Nella fattispecie ieri sera, lunedì 6 dicembre 2021, il reality show di Alfonso Signorini si è scontrato con la fiction "Blanca" in onda su Rai 1; pur perdendo la sfida, il GF Vip 6 ha registrato il suostagionale di. É stato seguito infatti da 3.414.000 spettatori e ha totalizzato il 22.6% di share. La fiction "Blanca", invece, è stata seguita da 5.235.000 spettatori e ha totalizzato 24.2% di share, appena due punti in più del GF Vip.