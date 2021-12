GF Vip, Pierpaolo e Giulia sul triangolo Soleil-Alex-Delia: “Prende in giro tutti, compreso il pubblico” (Di martedì 7 dicembre 2021) A parlare del triangolo che si è creato in questa nuova edizione del GF Vip sono due amati ex gieffini. Si tratta di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la cui storia d’amore è nata proprio nella casa più spiata d’Italia. I due, infatti, hanno voluto dire la loro sul triangolo Soleil Sorge-Alex Belli-Delia Duran. “Prende L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) A parlare delche si è creato in questa nuova edizione del GF Vip sono due amati ex gieffini. Si tratta diPretelli eSalemi, la cui storia d’amore è nata proprio nella casa più spiata d’Italia. I due, infatti, hanno voluto dire la loro sulSorge-Belli-Duran. “L'articolo

Advertising

rymber : RT @blogtivvu: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano dove passeranno il Natale e cosa succedeva nella piscina del GF Vip - BakshDark : #gregorelli Questa è l'intervista. Le solite cose, ma... trovo bruttissimo il paragone di 'badare a un cane come al… - BakshDark : #gregorelli Oggi, per me, è giornata di risate...belle grosse, però! Due cose: non capisco l'odio di @IsaeChia per… - meneresto : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano cosa ne pensano del triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran… - meneresto : RT @blogtivvu: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli svelano dove passeranno il Natale e cosa succedeva nella piscina del GF Vip -