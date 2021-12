Gazzetta: Napoli-Leicester, Spalletti pensa a Mario Rui in mediana (Di martedì 7 dicembre 2021) Nel centrocampo del Napoli c’è emergenza a causa degli infortuni e Luciano Spalletti corre ai ripari. Con Lobotka, Anguissa e Fabian fermi ai box, l’allenatore pensa ad una trovata che possa aiutare la squadra a resistere agli attacchi del Leicester, in Europa League: Mario Rui in mediana. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. “Ecco dunque che una delle soluzioni che potremo vedere – in avvio o in corsa – è quella di Mario Rui mediano. L’esterno mancino in alcune gare – a Mosca contro lo Spartak – quel ruolo lo ha anche ricoperto. Il portoghese ha piede e precisione di lancio e giocare da interno lasciando la sua abituale fascia non gli crea disagio. Spalletti ha ancora due allenamenti e i test fisici sui suoi giocatori per decidere cosa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Nel centrocampo delc’è emergenza a causa degli infortuni e Lucianocorre ai ripari. Con Lobotka, Anguissa e Fabian fermi ai box, l’allenatoread una trovata che possa aiutare la squadra a resistere agli attacchi del, in Europa League:Rui in. Lo scrive ladello Sport. “Ecco dunque che una delle soluzioni che potremo vedere – in avvio o in corsa – è quella diRui mediano. L’esterno mancino in alcune gare – a Mosca contro lo Spartak – quel ruolo lo ha anche ricoperto. Il portoghese ha piede e precisione di lancio e giocare da interno lasciando la sua abituale fascia non gli crea disagio.ha ancora due allenamenti e i test fisici sui suoi giocatori per decidere cosa ...

