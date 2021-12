Gasperini | «Con il Villareal gara decisiva Un solo risultato da ottenere»

(Di martedì 7 dicembre 2021) “Questa è unacon unda. Ci sono tante componenti che possono verificarsi nei novanta minuti. Abbiamo la possibilità per il terzo anno di qualificarci ed è uno stimolo importante”. Così Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, a Sky Sport, alla vigilia del match di Champions League contro il. “Se diffido del? Sì perché la Champions è un’altra competizione dove tutti danno qualcosa in più – ha risposto-. Questa è una squadra abituata a vincere in Europa, per superare il turno servirà una grande prestazione. Giocare con il nostro pubblico presente e con il loro entusiasmo è un valore aggiunto, può darci qualcosa in più rispetto alle due edizioni precedenti. Servirà ...

...: "A Berna gara chiave, ma il campo sintetico non è un falso problema" Villarreal, Albiol: "L'Atalanta è l'avversario più difficile da affrontare in Italia" Atalanta,: "lo ..."Loro hanno raggiunto traguardi eccezionali con merito, come l'Europa League dello scorso anno - prosegue Gasperini - . Ma anche noi sentiamo di aver vinto, anche senza trofei. Non possiamo ridurre ...