(Di martedì 7 dicembre 2021)avverte delinriconoscere le offerte che nascondono danni per chi compra.ItaliaLa catena di videogiochimette in guardia daldi. “Attenzione alle– scrivono sulla propria pagina Facebook ufficiale –consente l’acquisto SOLO tramite il sito ufficiale.it e tramite i propri negozi. Qualsiasi altra offerta a nome della catena proveniente da negozi fisici odiversi da www..it è da considerarsi una truffa. Se hai qualche ...

Advertising

zazoomblog : GameStop pericolo truffe online: come comprare in sicurezza - #GameStop #pericolo #truffe #online: -

Ultime Notizie dalla rete : GameStop pericolo

Vesuvius.it

...con ospiti dal mondo della musica (le dirette di Radio105 e le esibizioni di Massimo, ..., invece, ha supportato la manifestazione come Official Partner Retail e Radio 105 ha animato ......con ospiti dal mondo della musica (le dirette di Radio105 e le esibizioni di Massimo, ..., invece, ha supportato la manifestazione come Official Partner Retail e Radio 105 ha ...Una selezione di titoli da cui mantenere le distanze nelle prossime sedute per evitare spiacevoli sorprese. Un trio vincente quello suggerito la scorsa settimana da Rich Munarriz, nella consueta rubri ...