Galatasaray | ricoverato in ospedale il tecnico Terim per un problema gastrointestinale | trasferta di Roma a rischio

Advertising

MomentiCalcio : #Galatasaray, #FatihTerim ricoverato in Ospedale: “L’imperatore” salta la trasferta contro la Lazio - LeBombeDiVlad : ?? #LazioGalatasaray, #Terim ricoverato in ospedale a Istanbul A rischio la sua presenza in panchina giovedi La… - LALAZIOMIA : Lazio-Galatasaray, Terim ricoverato: trasferta a rischio - sportli26181512 : #Lazio-#Galatasaray, Terim ricoverato: trasferta a rischio: In vista dell'ultima gara del girone di #EuropaLeague,… -

Ultime Notizie dalla rete : Galatasaray ricoverato

ISTANBUL (Turchia) - Fatih Terim è statoe rischia di saltare la prossima trasferta a Roma contro la Lazio. L'allenatore delha sofferto di un problema gastrointestinale e lunedì è stato deciso per il ricovero, come ...Fatih Terim potrebbe non partire insieme al suoper la decisiva trasferta in casa della Lazio nella sesta giornata dei gironi di Europa ...di problemi gastrointestinali ed è stato...L’allenatore del Galatasaray ha sofferto di un problema gastrointestinale e lunedì è stato deciso per il ricovero, come spiegato dal club turco in un comunicato sul sito ufficiale: “Il nostro tecnico ...Lazio-Galatasaray, Fatih Terim in ospedale per problemi gastrointestinali: difficile la sua presenza all'Olimpico ...