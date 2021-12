Eva Grimaldi verso il Grande Fratello Vip (Di martedì 7 dicembre 2021) Eva Grimaldi Con l’allungamento del Grande Fratello Vip fino al 14 marzo 2022, Alfonso Signorini ha certamente bisogno di altri nuovi vipponi pronti ad animare le vicende della casa di Cinecittà. Soltanto ieri, nel corso del TG5, Cesara Buonamici ha svelato che, prossimamente, varcherà la porta rossa Kabir Bedi, ma l’uomo ovviamente non sarà da solo. Tra le new entry – che andranno ad aggiungersi a Maria Monsé, Biagio D’Anelli, Valeria Marini, Giacomo Urtis e alla già eliminata Patrizia Pellegrino – ci sarà anche Eva Grimaldi. Lo anticipa Dagospia che ha anche spiegato che Vera Gemma, con cui erano in corso delle trattative che si sono arenate, non entrerà a far parte della rosa dei concorrenti. Un nome, quello della Grimaldi, noto e non estraneo al mondo dei talent e reality: Eva – classe 1961 – ha ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 dicembre 2021) EvaCon l’allungamento delVip fino al 14 marzo 2022, Alfonso Signorini ha certamente bisogno di altri nuovi vipponi pronti ad animare le vicende della casa di Cinecittà. Soltanto ieri, nel corso del TG5, Cesara Buonamici ha svelato che, prossimamente, varcherà la porta rossa Kabir Bedi, ma l’uomo ovviamente non sarà da solo. Tra le new entry – che andranno ad aggiungersi a Maria Monsé, Biagio D’Anelli, Valeria Marini, Giacomo Urtis e alla già eliminata Patrizia Pellegrino – ci sarà anche Eva. Lo anticipa Dagospia che ha anche spiegato che Vera Gemma, con cui erano in corso delle trattative che si sono arenate, non entrerà a far parte della rosa dei concorrenti. Un nome, quello della, noto e non estraneo al mondo dei talent e reality: Eva – classe 1961 – ha ...

Maty9722 : Eva Grimaldi contro la vecchia omofoba della Ricciarelli. Un sogno vi prego. #gfvip - bayenr : Quindi stanno aspettando che Katia esca per togliere gli immuni e far entrare Eva Grimaldi per evitare ulteriori sc… - zazoomblog : Eva Grimaldi nuova concorrente del Grande Fratello Vip - #Grimaldi #nuova #concorrente #Grande - StraNotizie : Eva Grimaldi nuova concorrente del Grande Fratello Vip - tinyseulgis_ : EVA GRIMALDI AL GFVIP6?? STA ARRIVANDO DEL SAFFICISMO??? -