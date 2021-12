Covid Veneto, oggi altri 2.960 contagi. Zaia: "Verso zona gialla a Natale" (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Veneto rischia seriamente di entrare in zona gialla per le feste. A confermarlo è lo stesso presidente della Regione Luca Zaia . "Se guardiamo in prospettiva e manteniamo questi incrementi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilrischia seriamente di entrare inper le feste. A confermarlo è lo stesso presidente della Regione Luca. "Se guardiamo in prospettiva e manteniamo questi incrementi ...

