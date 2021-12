Covid: tamponi nelle scuole elementari e medie di Capri (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri – Questa mattina a Capri è stata avviata l’attività di monitoraggio e controllo anti Covid, con l’effettuazione dei tamponi, su circa 500 persone fra bambini delle scuole elementari e medie, i loro familiari ed il personale docente e scolastico degli istituti Giuseppe Salvia a Tiberio, la IV Novembre in Piazzetta e la scuola media Ippolito Nievo in via Roma. Ad operare è il personale sanitario inviato dall’ASL Napoli 1 Centro dopo i 29 casi di positività emersi dal controllo di 50 bambini di due classi delle scuole elementari. Le operazioni dovrebbero durare fino al pomeriggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina aè stata avviata l’attività di monitoraggio e controllo anti, con l’effettuazione dei, su circa 500 persone fra bambini delle, i loro familiari ed il personale docente e scolastico degli istituti Giuseppe Salvia a Tiberio, la IV Novembre in Piazzetta e la scuola media Ippolito Nievo in via Roma. Ad operare è il personale sanitario inviato dall’ASL Napoli 1 Centro dopo i 29 casi di positività emersi dal controllo di 50 bambini di due classi delle. Le operazioni dovrebbero durare fino al pomeriggio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

