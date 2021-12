Covid | muore al ‘San Pio’ una 68enne di Telese Terme

Advertising

NicolaPorro : Poche righe, ma che colpiscono il segno. Dedicate un minuto a questa lettera: è un pugno allo stomaco alla liturgia… - HuffPostItalia : Vegano rifiuta il vaccino perché testato sugli animali: muore di Covid in ospedale - disinformatico : Telepredicatore negazionista del Covid muore di Covid. I virus sono indifferenti alle ideologie. - CiaccioSalvo : RT @tempoweb: Muore di #COVID a 47 anni I vicini: 'Un #novax' ma era vaccinato Lo scivolone clamoroso su La Stampa ?? - Giancarlo1970 : RT @GeMa7799: Padova, vaccinato muore di Covid a 47 anni ma per i vicini era no vax. Il caso clamoroso su La Stampa.. I giornalai fanno ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore

una donna di 75 anni, scendono di due unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Ma ci sono 90 sardi in ospedale per. In Sardegna si registrano oggi 110 ulteriori casi confermati ...... friulano arrestato: in casa ha anche 120 uccelli maltrattati Dagli autobus ai bar, pochi controlli a Udine per il super green pass Investito da un'auto mentre va in bicicletta,a Monfalcone ...Trieste, 7 dicembre 2021 - Una intera famiglia no vax contagiata dal virus, con la figlia di 45 anni, incinta, finita in ospedale e tuttora ricoverata all'ospedale Borgo Trento di Verona. Mentre una s ...Le chiacchiere dei vicini sono fra le fonti giornalistiche meno attendibili che ci siano. Quando un inquilino se ne sta un po' sulle sue e non ...