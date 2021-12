Covid | l’epidemia cresce A Natale il Veneto rischia la zona gialla

Leggi su velvetmag

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 11, per il momento, i casi acclarati di contagioda variante Omicron in Italia. Lo ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in un’audizione in Commissione Affari Costituzionali del Senato., diffusione fra i non vaccinati Calabria, Campania, Sardegna,e la Provincia di Bolzano le regioni coinvolte. Si tratta, a quanto sembra, di persone che avevano transitato in Sud Africa o di loro contatti stretti. In generale, nel nostro Paese,è in espansione. L’indice Rt si colloca sul valore di 1,2; l’incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti è in aumento a quota 173. E le autorità sanitarie rilevano una “forte corrispondenza” tra la diffusione del virus e la popolazione non vaccinata. Contagiato da Omicron, malgrado il booster Il primo contagio ...