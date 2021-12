Covid in Campania, oggi 1.150 positivi e nove morti: l'indice di contagio cala al 3,15%, aumentano i ricoveri (Di martedì 7 dicembre 2021) aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice la tradizionale ripresa dei tamponi di lunedì. Numeri alla mano, oggi il virus... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 dicembre 2021)i nuovimala curva dei contagi da Coronavirus incomplice la tradizionale ripresa dei tamponi di lunedì. Numeri alla mano,il virus...

