Cancellato il nome di Rodotà dall’ennesimo convegno negazionista di Mattei, Cacciari, Agamben e Freccero (Di martedì 7 dicembre 2021) Il comizio-convegno ci sarà, sempre in quel di Torino. La città della Mole, da alcune settimane, ha ospitato alcuni degli eventi di stampo negazionista (dal vaccino al Green Pass) organizzati da personalità come Ugo Mattei, Massimo Cacciari, Giorgio Agamben, Carlo Freccero. E domani ci sarà spazio per l’ennesima puntata, ma dopo le polemiche è stato Cancellato dall’evento il nome di Stefano Rodotà, il giurista morto nel 2017, utilizzato a sproposito (e senza autorizzazione della sua famiglia) dagli organizzatori. Non solo è una vigliaccata. Mio padre era un meridionale illuminista assai, si sarebbe stravaccinato, ascoltava cortesemente i pirla ma non li amava. pic.twitter.com/MusJvErSfj — maria laura Rodotà ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Il comizio-ci sarà, sempre in quel di Torino. La città della Mole, da alcune settimane, ha ospitato alcuni degli eventi di stampo(dal vaccino al Green Pass) organizzati da personalità come Ugo, Massimo, Giorgio, Carlo. E domani ci sarà spazio per l’ennesima puntata, ma dopo le polemiche è statodall’evento ildi Stefano, il giurista morto nel 2017, utilizzato a sproposito (e senza autorizzazione della sua famiglia) dagli organizzatori. Non solo è una vigliaccata. Mio padre era un meridionale illuminista assai, si sarebbe stravaccinato, ascoltava cortesemente i pirla ma non li amava. pic.twitter.com/MusJvErSfj — maria laura...

