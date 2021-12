Bentivogli, Calenda e Conte. Tutte le giravolte sul seggio lasciato da Gualtieri (Di martedì 7 dicembre 2021) Il gran rifiuto giunge a tarda ora. Volgere le spalle le spalle all’alleato in questo caso ha una funzione salvifica. Per se stesso. La scusa che Giuseppe Conte ha addotto è quella di un “totale impegno” nella gestione del Movimento 5 Stelle. La partita per il collegio 1 a Roma è ancora aperta. “Ringrazio il Pd ed Enrico Letta”, ha detto ieri il leader pentastellato guadagnando l’uscita dal battage. Nel frattempo, l’adirato Carlo Calenda ha a sua volta fatto un passio indietro. D’altro canto la sua discesa in campo, forse più come boutade che come volontà reale, sarebbe stata funzionale a sbarrare la strada al pentastellato sul quale si erano concentrati gli appetiti democratici. Quantomeno quelli del “cerchio magico” romano, con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti in testa. Conte non aveva comunque trovato, al di là ... Leggi su formiche (Di martedì 7 dicembre 2021) Il gran rifiuto giunge a tarda ora. Volgere le spalle le spalle all’alleato in questo caso ha una funzione salvifica. Per se stesso. La scusa che Giuseppeha addotto è quella di un “totale impegno” nella gestione del Movimento 5 Stelle. La partita per il collegio 1 a Roma è ancora aperta. “Ringrazio il Pd ed Enrico Letta”, ha detto ieri il leader pentastellato guadagnando l’uscita dal battage. Nel frattempo, l’adirato Carloha a sua volta fatto un passio indietro. D’altro canto la sua discesa in campo, forse più come boutade che come volontà reale, sarebbe stata funzionale a sbarrare la strada al pentastellato sul quale si erano concentrati gli appetiti democratici. Quantomeno quelli del “cerchio magico” romano, con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti in testa.non aveva comunque trovato, al di là ...

