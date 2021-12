Badminton | i convocati dell’Italia per i Mondiali | Giovanni Greco e Kevin Strobl presenti in doppio

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si terranno a Huelva, in Spagna, da domenica 12 a domenica 19 dicembre, idi: l’Italia sarà rappresentata nel torneo dimaschile da, che sono riusciti ad ottenere la qualificazione alla rassegna iridata dopo aver mancato quella al torneo olimpico. Nelmaschile gli azzurri esordiranno ai trentaduesimi contro i nipponici Keiichiro Matsui e Yoshinori Takeuchi, coppia al numero 43 del ranking mondiale: in caso di successo poi ai sedicesimi gli azzurri incrocerebbero gli indonesiani Marcus Fernaldi Gideon eSanjaya Sukamuljo, coppia numero 1 del seeding e del mondo. I...

Si terranno a Huelva, in Spagna, da domenica 12 a domenica 19 dicembre, i Mondiali di badminton: l'Italia sarà rappresentata nel torneo di doppio maschile da Giovanni Greco e Kevin Strobl, che sono ri ...