Antonella Clerici, tra le lacrime : “Se avessi 10 anni in meno…” (Di martedì 7 dicembre 2021) Scopriamo il motivo per cui Antonella Clerici ha versato alcune lacrime. Una sorpresa che l’ha lasciata a bocca aperta. Le improvvisate del tutto inaspettate, a volte, possono avere delle reazioni molto particolari, specie se avvengono in diretta tv. Proprio come è successo alla presentatrice televisiva Antonella Clerici che, durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno, si è lasciata andare alle lacrime. Ad intervenire in studio ci sono stati vari compagni del suo viaggio professionale in tv, per il cinquantanovesimo compleanno della donna, tra cui anche il suo caro amico Carlo Conti. Antonella Clerici al Festival di Sanremo (GettyImages)La donna è nata il 6 dicembre 1963, a Legnano, ed è una conduttrice televisiva molto famosa in ... Leggi su topicnews (Di martedì 7 dicembre 2021) Scopriamo il motivo per cuiha versato alcune. Una sorpresa che l’ha lasciata a bocca aperta. Le improvvisate del tutto inaspettate, a volte, possono avere delle reazioni molto particolari, specie se avvengono in diretta tv. Proprio come è successo alla presentatrice televisivache, durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno, si è lasciata andare alle. Ad intervenire in studio ci sono stati vari compagni del suo viaggio professionale in tv, per il cinquantanovesimo compleanno della donna, tra cui anche il suo caro amico Carlo Conti.al Festival di Sanremo (GettyImages)La donna è nata il 6 dicembre 1963, a Legnano, ed è una conduttrice televisiva molto famosa in ...

Advertising

Mariolino_22 : RT @Cinguetterai: Anna Moroni fa una sorpresa ad Antonella Clerici per il suo compleanno. Tanti auguri Antonella! ?? #ÈSempreMezzogiorno h… - avndsuarpe : RT @see_lallero: 6 dicembre 2017. Oggi, ma 4 anni fa. Fabrizio Frizzi ritorna in TV, il regalo di compleanno per Antonella Clerici. Da 'L… - Saimon194 : RT @see_lallero: 6 dicembre 2017. Oggi, ma 4 anni fa. Fabrizio Frizzi ritorna in TV, il regalo di compleanno per Antonella Clerici. Da 'L… - ChiaraRommi : RT @Cinguetterai: Anna Moroni fa una sorpresa ad Antonella Clerici per il suo compleanno. Tanti auguri Antonella! ?? #ÈSempreMezzogiorno h… - alessia__ciani : RT @see_lallero: 6 dicembre 2017. Oggi, ma 4 anni fa. Fabrizio Frizzi ritorna in TV, il regalo di compleanno per Antonella Clerici. Da 'L… -