Amici 21 | Cosmary Fasanelli aveva già partecipato ad un programma di Maria De Filippi | ecco quale

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 dicembre 2021)è una nuova allieva didiDe. La ballerina ha vinto la sfida contro Virginia Vorraro, entrata a sua volta nella scuola da pochissimi giorni. La sfida è stata giudicata da Garrison Rochelle che ha preferito l’esibizione sui tacchi di. A non essersi mostrata d’accordo col giudice è stata Alessandra Celentano chefortemente voluto Virginia nelnon è nuova al mondo della televisione. La pugliese, oltre ad avera Miss Italia, è stata anche nel corpo di ballo di Battiti Live, in quello della trasmissione Canzone Segreta e in quello di Da grande, lo show di Alessandro Cattelan andato in onda su Rai 1. Come osservato da gossipetv.it, la ...