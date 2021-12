Alex Belli risoluto: “Se Delia mi lascia amen, se non la trovo va bene così” (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera, abbiamo assistito a un altro momento imbarazzante durante il quale il conduttore ha cercato di tirare acqua al suo mulino con la speranza che Alex Belli non lasci il reality ( altrimenti di che cosa si parlerà per i prossimi mesi?). E così ha fatto notare che Delia Duran è stata tutta la settimana in silenzio, che non ha avuto nulla da dire su quanto successo nella casa, e che se avesse visto un limite superato probabilmente si sarebbe messa in una macchina e sarebbe andata a prenderlo. Un teatrino davvero squallido al quale, va detto, si prestano tutti. Si presta Delia, che non dice chiaramente quello che prova senza essere una delle pedine in mano a chi muove le fila; si prestano Alex e Soleil, che vanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) Nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera, abbiamo assistito a un altro momento imbarazzante durante il quale il conduttore ha cercato di tirare acqua al suo mulino con la speranza chenon lasci il reality ( altrimenti di che cosa si parlerà per i prossimi mesi?). Eha fatto notare cheDuran è stata tutta la settimana in silenzio, che non ha avuto nulla da dire su quanto successo nella casa, e che se avesse visto un limite superato probabilmente si sarebbe messa in una macchina e sarebbe andata a prenderlo. Un teatrino davvero squallido al quale, va detto, si prestano tutti. Si presta, che non dice chiarte quello che prova senza essere una delle pedine in mano a chi muove le fila; si prestanoe Soleil, che vanno ...

Advertising

pomeriggio5 : La situazione tra Alex Belli e Soleil è sempre più esplicita, come andrà a finire? Clarissa Selassiè: 'Per me loro… - Shinichi199E : Alex Belli 8 punti sopra Claudio Baglioni... il pubblico di canale 5 ha scelto così @alessio_gaudino #GrandeFratelloVip #AscoltiTv - Tuttogossipnews : #GFVip, #AlexBelli confessa a #Soleil: “Se , #Delia mi lascia? Amen” ??????? - Dorian221190 : RT @divanomat: non so se mi dia più fastidio la voce sussurrata di alex belli o la voce del sesso di soleil - Tuttogossipnews : #GFVip, favoritismi degli autori? Dopo la puntata #AlexBelli vuota il sacco ????? -