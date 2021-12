Albergo e bar a Rimini gestiti attraverso prestanome: tre arresti, due i campani coinvolti (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGestiva un bar e un Albergo a Rivazzurra di Rimini dal 2015, utilizzando prestanome per eludere il regime di sorveglianza speciale, ma agli affari poco limpidi di Pio Rosario De Sisto detto “zio Pio”, nato a Napoli, 63 anni, romagnolo di adozione, hanno messo la parola fine i Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini. L’operazione della Gdf denominata ‘Paper Moon 2’, ha portato agli arresti tre persone, De Sisto che si trova in carcere, il principale socio, un 49enne di Castel Volturno e un 65enne di Bari (ai domiciliari). Eseguite anche altre tre misure cautelari dell’obbligo di firma. In totale gli indagati sono 20 per loro a vario titolo i reati vanno dal trasferimento fraudolento di valori, estorsione, usura, abusiva attività finanziaria, furto aggravato, detenzione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGestiva un bar e una Rivazzurra didal 2015, utilizzandoper eludere il regime di sorveglianza speciale, ma agli affari poco limpidi di Pio Rosario De Sisto detto “zio Pio”, nato a Napoli, 63 anni, romagnolo di adozione, hanno messo la parola fine i Finanzieri del Comando Provinciale di. L’operazione della Gdf denominata ‘Paper Moon 2’, ha portato aglitre persone, De Sisto che si trova in carcere, il principale socio, un 49enne di Castel Volturno e un 65enne di Bari (ai domiciliari). Eseguite anche altre tre misure cautelari dell’obbligo di firma. In totale gli indagati sono 20 per loro a vario titolo i reati vanno dal trasferimento fraudolento di valori, estorsione, usura, abusiva attività finanziaria, furto aggravato, detenzione ...

Advertising

anteprima24 : ** Albergo e bar a #Rimini gestiti attraverso prestanome: tre arresti, due i campani coinvolti **… - StefaniSer : @mara_carfagna Se desidera un “Natale in sicurezza” avrebbe dovuto chiedere di far chiudere bar, ristoranti, pizzer… - mrzchm : Vaccinata, posseggo SGP o, come amo definirlo, il lasciapassare. Nessun ristorante, albergo, bar o qualsivoglia str… - Chicomesol : RT @lacuocagalante: ???? Dal #6dicembre con #tampone negativo si può andare a lavorare, ma non si può andare al bar, al ristorante o al cinem… - SignorAldo : RT @lacuocagalante: ???? Dal #6dicembre con #tampone negativo si può andare a lavorare, ma non si può andare al bar, al ristorante o al cinem… -