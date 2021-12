Variante Omicron, quanti sono i contagi in Italia ed Europa (Di martedì 7 dicembre 2021) Aumento di contagi da coronavirus in Europa, con la Variante Omicron che preoccupa anche in Italia. Salgono di giorno in giorno i casi, che ora nella sola Ue/Spazio economico europeo (Ue/See) si attestano a 212. 336 i contagi da Omicron confermati inoltre ieri sera nel Regno Unito, giorno in cui il bollettino quotidiano ha registrato 51.459 nuovi casi covid e 41 morti. E intanto il ministro francese della Salute lancia l’allarme: Omicron, dice, è “molto più contagiosa” della Variante Delta. Allarme anche dal Sudafrica, dove la Variante è stata isolata per la prima volta e i contagi sono ormai “da record”. sono 212 i contagi da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Aumento dida coronavirus in, con lache preoccupa anche in. Salgono di giorno in giorno i casi, che ora nella sola Ue/Spazio economico europeo (Ue/See) si attestano a 212. 336 idaconfermati inoltre ieri sera nel Regno Unito, giorno in cui il bollettino quotidiano ha registrato 51.459 nuovi casi covid e 41 morti. E intanto il ministro francese della Salute lancia l’allarme:, dice, è “molto piùosa” dellaDelta. Allarme anche dal Sudafrica, dove laè stata isolata per la prima volta e iormai “da record”.212 ida ...

Advertising

ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - manlius84 : Caro @HuffPostItalia leggo con sgomento questo articolo su #omicron: - La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - LFiloni : RT @ladyonorato: Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “preoccupan… - JavierdeCaceres : RT @ladyonorato: Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “preoccupan… -