Vaccino bambini 5-11 anni, a Roma 15 dicembre Vax-Day (Di lunedì 6 dicembre 2021) Vax-Day a Roma il 15 dicembre per i vaccini covid riservati ai bambini della fascia 5-11 anni. A quasi un anno dal ‘Vax-Day’ del 27 dicembre 2020 all’Inmi Spallanzani di Roma, che aprì la campagna vaccinale anti-Covid in Italia, la Regione Lazio punta il 15 dicembre a partire con la prima dose ad un bambino nella fascia d’età 5-11 anni. Un evento che convolgerà anche lo Spallanzani e il Bambino Gesù. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute. La volontà dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato è di replicare quanto fatto con l’avvio della campagna vaccinale alla fine dello scorso anno. Oggi proprio alla Regione Lazio è stata presentata la campagna di comunicazione per la vaccinazione indirizzata ai bambini, che vedrà in prima linea ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Vax-Day ail 15per i vaccini covid riservati aidella fascia 5-11. A quasi un anno dal ‘Vax-Day’ del 272020 all’Inmi Spallanzani di, che aprì la campagna vaccinale anti-Covid in Italia, la Regione Lazio punta il 15a partire con la prima dose ad un bambino nella fascia d’età 5-11. Un evento che convolgerà anche lo Spallanzani e il Bambino Gesù. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute. La volontà dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato è di replicare quanto fatto con l’avvio della campagna vaccinale alla fine dello scorso anno. Oggi proprio alla Regione Lazio è stata presentata la campagna di comunicazione per la vaccinazione indirizzata ai, che vedrà in prima linea ...

