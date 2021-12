Tra stelle e forchette, rivelazioni umbre (Di lunedì 6 dicembre 2021) UNE Giulio Gigli, classe 1987, ha un curriculum che parla da solo: dalle cucine de Il Pagliaccio (due stelle Michelin) di Roma al 1947 Le Cheval Blanc di Yannick Alléno al Benu (tre stelle) di San Francisco fino, soprattutto, al Disfrutar di Barcellona, quinto tra i migliori ristoranti al mondo secondo la prestigiosa classifica 50 Best. Quattro anni qui, come Responsabile della creatività, fino alla pandemia. Il ristorante chiude, c’è il tempo di fermarsi, fare il punto sulla propria vita. E rovesciare il tavolo. «Ho deciso di tornare a casa, a Foligno dove sono nato – ci spiega – per cercare un posto in cui tornare a sentirmi a casa». Camminando per i boschi con Lucile Kopczynski, sua compagna e responsabile della parte gestionale di Une, scovano un vecchio mulino del 1600: «eravamo a Capodacqua di Foligno, borgo di duecento anime, accanto alla ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 dicembre 2021) UNE Giulio Gigli, classe 1987, ha un curriculum che parla da solo: dalle cucine de Il Pagliaccio (dueMichelin) di Roma al 1947 Le Cheval Blanc di Yannick Alléno al Benu (tre) di San Francisco fino, soprattutto, al Disfrutar di Barcellona, quinto tra i migliori ristoranti al mondo secondo la prestigiosa classifica 50 Best. Quattro anni qui, come Responsabile della creatività, fino alla pandemia. Il ristorante chiude, c’è il tempo di fermarsi, fare il punto sulla propria vita. E rovesciare il tavolo. «Ho deciso di tornare a casa, a Foligno dove sono nato – ci spiega – per cercare un posto in cui tornare a sentirmi a casa». Camminando per i boschi con Lucile Kopczynski, sua compagna e responsabile della parte gestionale di Une, scovano un vecchio mulino del 1600: «eravamo a Capodacqua di Foligno, borgo di duecento anime, accanto alla ...

