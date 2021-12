Totti di nuovo alla Roma? L’ex capitano fa sognare i tifosi giallorossi! (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco Totti, intervistato da Il Messaggero, ha parlato di un suo probabile ritorno nella sua Roma. Inoltre, L’ex capitano e numero dieci giallorosso ha spiegato come sarà il suo futuro. Le sue parole: “Non so cosa ci riserverà il futuro, magari in queste vesti avrò più occasione per parlare con la Roma, ma ora più di questo non c’è. Friedkin? L’ho salutato allo stadio prima della partita e basta” Francesco Totti, Roma, Serie A Inoltre, ha commentato l’avvio di stagione della sua ex squadra: “Da tifoso dico che non stiamo attraversando un grande momento. Siamo abituati a soffrire, ma sono convinto che la società e il mister vogliano farci tornare a vivere grandi emozioni. Roma si merita di più. I risultati attuali? Per vincere servono ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Francesco, intervistato da Il Messaggero, ha parlato di un suo probabile ritorno nella sua. Inoltre,e numero dieci giallorosso ha spiegato come sarà il suo futuro. Le sue parole: “Non so cosa ci riserverà il futuro, magari in queste vesti avrò più occasione per parlare con la, ma ora più di questo non c’è. Friedkin? L’ho salutato allo stadio prima della partita e basta” Francesco, Serie A Inoltre, ha commentato l’avvio di stagione della sua ex squadra: “Da tifoso dico che non stiamo attraversando un grande momento. Siamo abituati a soffrire, ma sono convinto che la società e il mister vogliano farci tornare a vivere grandi emozioni.si merita di più. I risultati attuali? Per vincere servono ...

Advertising

LorenzoFracassa : RT @ASRomaPartite: Lo sponsor della Roma, Digitalbits sta presentando Francesco Totti come nuovo ambasciatore globale. ?? Totti: 'Mi sono… - VoceGiallorossa : ??LA VOCE DELLA SERA - Rileggi le news più importanti della giornata! GRAFICA! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… - RiccardoValoti : @emilianoavanti Totti è bravo, co la sua agenzia ha già reclutato Halaand, Lewandowki, Neymar e Messi. È il nuovo Raiola - paolapaolapa62 : RT @romatoday: Digitalbits, Francesco Totti è il nuovo ambassador per i prossimi tre anni - infoitsport : Digitalbits, Francesco Totti è il nuovo ambassador per i prossimi tre anni -