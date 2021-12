Super Green pass, l’app ‘VerificaC19’ accende il semaforo: verde o rosso? (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con il Super Green pass l’app VerificaC19 è stata aggiornata. Il certificato verde si sdoppia: oltre a quello ‘base’, che si ottiene anche con un tampone, entra in campo anche quello ‘rafforzato’, il cosiddetto SuperGreenpass, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite. Chi possiede già un Green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare Leggi su freeskipper (Di lunedì 6 dicembre 2021) Con ilVerificaC19 è stata aggiornata. Il certificatosi sdoppia: oltre a quello ‘base’, che si ottiene anche con un tampone, entra in campo anche quello ‘rafforzato’, il cosiddetto, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite. Chi possiede già unvalido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, è record di certificati verdi scaricati #ANSA - nonnaangela60 : RT @diabolicus23: Sono al centro vaccinale per la terza dose. Ovviamente ci sono parecchi novax convertiti per il super green pass senza pr… - giuliogaia : @luca_vidoni @M_Fedriga Super Green Pass! Che Draghi fosse un individuo spregevole non c’era bisogno lo confermasse… -