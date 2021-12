Stato d'emergenza per Covid, verso stop delle proroghe: le ipotesi sul tavolo del governo (Di lunedì 6 dicembre 2021) A fine anno scade lo Stato di emergenza, e l'idea del governo è di non prorogarlo. A sostenerlo è il Messaggero, che spiega come l'esecutivo sia di fronte a un bivio: varare un nuovo decreto per estendere tale misura o preferire la legislazione ordinaria, con cui disciplinare le strutture e le norme ad hoc introdotte per combattere la pandemia di Covid-19 (LIVEBLOG - LA SITUAZIONE IN ITALIA - IL SUPER GREEN PASS: LE FAQ). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 dicembre 2021) A fine anno scade lodi, e l'idea delè di non prorogarlo. A sostenerlo è il Messaggero, che spiega come l'esecutivo sia di fronte a un bivio: varare un nuovo decreto per estendere tale misura o preferire la legislazione ordinaria, con cui disciplinare le strutture e le norme ad hoc introdotte per combattere la pandemia di-19 (LIVEBLOG - LA SITUAZIONE IN ITALIA - IL SUPER GREEN PASS: LE FAQ).

Advertising

AnnalisaChirico : Mi auguro che il governo Draghi segni un cambio di passo anche sullo stato d’emergenza che si protrae ormai per ine… - Fassonedomenic2 : RT @AnnalisaChirico: Mi auguro che il governo Draghi segni un cambio di passo anche sullo stato d’emergenza che si protrae ormai per inerzi… - andreastoolbox : Stato d'emergenza Covid, il governo Draghi vuole evitare una nuova proroga | Sky TG24 - calliope1305 : @Corriere Quindi, i tamponi vanno bene per mantenere lo stato di emergenza in eterno ma per andare a mangiare al ri… - FcaPitti : RT @L3onard___: L'unica vera emergenza è la perdita dei diritti costituzionalmente garantiti, sostituiti da una tessera a punti che ti perm… -