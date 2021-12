Sondaggio Mentana con vista Quirinale: Letta e Pd, sono numeri pesantissimi. Una drammatica svolta a sinistra? | Guarda (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cresce ancora il Pd, e ora la situazione per la Lega si fa seria, con una punta di inquietudine. Il Sondaggio Swg del TgLa7 di Enrico Mentana conferma il trend degli ultimi giorni. Il Partito democratico di Enrico Letta guadagna ancora lo 0,4, salendo al 21,5% e confermandosi primo partito del panorama politico attuale. Alle sue spalle tiene però Fratelli d'Italia: stessa crescita dello 0,4 per Giorgia Meloni, ora al 19,8 per cento. Cede lo 0,3 Matteo Salvini, con la Lega al 18,5% e sensibilmente staccata da FdI. Per restare nel campo del centrodestra, continua la sua scalata Forza Italia, al 7,3% con altri 0,3 punti "rosicchiati" tra elettori di centrodestra e campo moderato. Sondaggio Swg per il TgLa7 di Mentana: Guarda il video integrale Nel centrosinistra, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Cresce ancora il Pd, e ora la situazione per la Lega si fa seria, con una punta di inquietudine. IlSwg del TgLa7 di Enricoconferma il trend degli ultimi giorni. Il Partito democratico di Enricoguadagna ancora lo 0,4, salendo al 21,5% e confermandosi primo partito del panorama politico attuale. Alle sue spalle tiene però Fratelli d'Italia: stessa crescita dello 0,4 per Giorgia Meloni, ora al 19,8 per cento. Cede lo 0,3 Matteo Salvini, con la Lega al 18,5% e sensibilmente staccata da FdI. Per restare nel campo del centrodestra, continua la sua scalata Forza Italia, al 7,3% con altri 0,3 punti "rosicchiati" tra elettori di centrodestra e campo moderato.Swg per il TgLa7 diil video integrale Nel centro, ...

