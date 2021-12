(Di martedì 7 dicembre 2021) Duesarannote indal campo di Roj, nel nord-est dellaaver raggiunto l’Iraq, sono attualmente in viaggio verso la Confederazione Elvetica, conferma stasera su Twitter il Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae). Il rimpatrio è stato effettuato con il consenso dellae del suo avvocato. Si svolge nel quadro della decisione del Consiglio del governo dell’8 marzo 2019, che permette,esame e nell’interesse del bambino, il ritorno dei minori. Secondo vari media, la, di Ginevra, nel 2015 si era unita alla milizia terroristica del sedicente Stato Islamico (Isis) in, accompagnata dalle figlie. In seguito è stata catturata e da allora è in un campo di detenzione controllato ...

Advertising

StrumentiP : #Medioriente Siria, Svizzera rimpatria due minorenni dopo che madre aveva aderito all’Isis - ticinonews : Figlie di adepta dell’Isis rimpatriate dalla Siria - laregione : Due bambini rimpatriati in Svizzera dalla Siria - RSInews : Rimpatrio di due bambini dalla Siria - Provengono da un campo profughi nel nord-est del Paese e stanno ora tornando… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria Svizzera

RSI.ch Informazione

Due minorenni saranno rimpatriati indal campo di Roj, nel nord - est della. Dopo aver raggiunto l'Iraq, sono attualmente in viaggio verso la Confederazione, conferma stasera su Twitter il Dipartimento federale degli ...... https://www.borgatedalvivo.it/fortuna - nicol - govoni 3 Dicembre: Lugano,. Cinestar ... Turchia,, Kenya e prossimamente anche in Repubblica Democratica del Congo e Colombia. Still I ...Le due giovani, partite da un campo nel Nord-est del Paese, sono in viaggio verso la Confederazione. La madre si sarebbe unita alla milizia dell’Isis.Il nuovo rapporto dell'Onu per il settimo anno consecutivo rivela la classifica dei paesi più felici del mondo. In testa ci sono tre paesi scandinavi: oltre alla Finlandia che si conferma al primo pos ...