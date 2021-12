Scuola, l'associazione dei presidi protesta davanti al Miur: "Dirigenti, retribuzione da pezzenti" (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Dirigenti per responsabilità e competenze, pezzenti per retribuzione. Ri-dateci dignità e perequazione": la protesta di una rappresentanza di Dirigenti Scuola Confederati davanti alla sede del Miur, il Ministero della pubblica istruzione, a Roma. L'associazione dei presidi ha proclamato lo stato di agitazione e la "disobbedienza civile" per manifestare "contro il governo sordo alle richieste che da settimane vengono avanzate sui problemi della dirigenza scolastica". "È una vergogna - ha dichiarato il presidente Attilio Fratta - ci sentiamo presi in giro dal governo e dal ministro Bianchi, che non prenderà parte alla nostra iniziativa. La situazione dei Dirigenti è insostenibile". Il ministro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) "per responsabilità e competenze,per. Ri-dateci dignità e perequazione": ladi una rappresentanza diConfederatialla sede del, il Ministero della pubblica istruzione, a Roma. L'deiha proclamato lo stato di agitazione e la "disobbedienza civile" per manifestare "contro il governo sordo alle richieste che da settimane vengono avanzate sui problemi della dirigenza scolastica". "È una vergogna - ha dichiarato il presidente Attilio Fratta - ci sentiamo presi in giro dal governo e dal ministro Bianchi, che non prenderà parte alla nostra iniziativa. La situazione deiè insostenibile". Il ministro, ...

