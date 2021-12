Sciopero 10 dicembre | Cuzzupi Ugl Scuola | “Si trovino altre forme di protesta | ma non fermiamo le lezioni”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) L’UGLda sempre ha messo al centro del proprio discorso sindacale la necessità d’interventi strutturali, veri e concreti per lacondannando senza mezze misure i fiumi di parole versati per giustificare le cose non fatte o, peggio ancora, per dare un’illusione che poi, inevitabilmente, si trasformava in un nulla. L'articolo .

Advertising

lavocediasti : Asp: per lo sciopero del 13 dicembre, possibili variazioni servizio igiene urbana - SabiniaTV : SCUOLA, 10 DICEMBRE SCIOPERO PERSONALE (CGIL, UIL, SNALS E GILDA) - TecnicaScuola : Sciopero Nazionale della Scuola il 10 dicembre con manifestazioni locali -- - OKsiena : LUNEDÌ 13 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE COMPARTO IGIENE URBANA - petrellismo : RT @cecilia_brighi: 10 dicembre in #Birmania sciopero del silenzio. tutti dovranno sapere che tutto il popolo lotta contro la criminale #d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero dicembre

Le Organizzazioni sindacali Fp - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato unogenerale nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per lunedì 13. L'astensione collettiva dal lavoro è indetta per l'intera giornata e potranno pertanto verificarsi ...Genova . La scuola torna in piazza per logenerale indetto da Flc Cgil, Uil Scuola , Snals e Gilda per tutta la giornata di venerdì 10. Contemporaneamente, a partire dalle 9.30, si svolgerà una manifestazione regionale con ...Le Organizzazioni Sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno proclamato uno sciopero generale nazionale dei lavoratori del comparto di ...Le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero generale nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per lunedì 13 dicembre. L’astensi ...