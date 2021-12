Scatta l' allarme antincendio in teatro | ma era solamente fumo e lo spettacolo può ripartire

Advertising

GDS_it : #Supergreenpass e supercontrolli a #Palermo su bus, metro e nei locali pubblici, i ristoratori lanciano l'allarme… - maritima68mar : RT @infoitesteri: Variante Omicron, l’Italia sale a nove casi: scatta l’allarme ricoveri da Nord a Sud - foyli : RT @infoitesteri: Variante Omicron, l’Italia sale a nove casi: scatta l’allarme ricoveri da Nord a Sud - dimafab67 : RT @ForzaLazio__: SCATTA L'ALLARME IN CASA #Lazio, #CiroImmobile, sostituito alla fine del primo tempo, dopo aver realizzato una doppietta,… - infoitesteri : Variante Omicron, l’Italia sale a nove casi: scatta l’allarme ricoveri da Nord a Sud -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta allarme

il Giornale

CAGLI - Attimi di concitazione sabato sera, al teatro comunale di Cagli , durante lo spettacolo 'Queenmania Raphsody - Per rivivere il mito dei Queen', quando, intorno alle 22.30, l'anti incendio ha cominciare a suonare. Gli spettatori sono rimasti al loro posto, rassicurati dal personale di sala, e solo dopo dieci lunghi minuti, grazie all'intervento di una squadra del ...Sull' assegno unico , l'aiuto da 50 a 175 euro per ogni figlio ,l'sui tempi di pagamento . Da marzo nelle buste paga dei genitori di bambini e ragazzi, scompariranno le detrazioni per i carichi di famiglia e non saranno più versati i vecchi ...Immediato è scattato l'allarme. Sul posto la Croce Bianca di Savona e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. La donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San ...Non c'è solo la scuola, a garantire la benzina necessaria al virus per continuare a diffondersi. In una provincia, come ...