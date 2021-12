Roma1, il collegio che suona due volte. Ma in pochi rispondono (Di lunedì 6 dicembre 2021) Probabilmente né Conte né Calenda si presenteranno. D’altra parte il primo sembra perplesso - così filtra da ambienti dei 5 stelle - e ha già rifiutato di correre a Primavalle, e il secondo lo farebbe solo se il Pd forza la mano e sceglie l’ex bi-premier per rimpiazzare alla Camera il neo sindaco Gualtieri. È però innegabile che il collegio Roma1 sia diventato l’epicentro delle tensioni politiche nella difficile gestazione della coalizione giallorossa. Tutto molto tattico, d’accordo, ma con effetti molto realistici. Uno che in queste situazioni ci sguazza come Renzi ha trovato la definizione migliore, definendo Roma1 un potenziale “banco a rotelle”. E ovviamente, annunciando fuoco e fiamme al Pd, che a dire il vero di candidati suoi ne avrebbe diversi, dal vicesindaco di Veltroni Enrico Gasbarra all’ex segretaria Cisl Annamaria ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Probabilmente né Conte né Calenda si presenteranno. D’altra parte il primo sembra perplesso - così filtra da ambienti dei 5 stelle - e ha già rifiutato di correre a Primavalle, e il secondo lo farebbe solo se il Pd forza la mano e sceglie l’ex bi-premier per rimpiazzare alla Camera il neo sindaco Gualtieri. È però innegabile che ilsia diventato l’epicentro delle tensioni politiche nella difficile gestazione della coalizione giallorossa. Tutto molto tattico, d’accordo, ma con effetti molto realistici. Uno che in queste situazioni ci sguazza come Renzi ha trovato la definizione migliore, definendoun potenziale “banco a rotelle”. E ovviamente, annunciando fuoco e fiamme al Pd, che a dire il vero di candidati suoi ne avrebbe diversi, dal vicesindaco di Veltroni Enrico Gasbarra all’ex segretaria Cisl Annamaria ...

ItaliaViva : ????? 'Se nel collegio Roma1 il #Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida #Conte,… - vanazang : RT @PetrisDe: La candidatura di Giuseppe #Conte nelle elezioni suppletive per il collegio di Roma1, appoggiato dall'intera #coalizione che… - HuffPostItalia : Roma1, il collegio che suona due volte. Ma in pochi rispondono - mgsnazionale : RT @PetrisDe: La candidatura di Giuseppe #Conte nelle elezioni suppletive per il collegio di Roma1, appoggiato dall'intera #coalizione che… - elisabettap38 : RT @La_manina__: Il M5s sostiene la candidatura di Letta nel collegio di Siena: nessun commento, tutti zitti, atto dovuto. Il PD ricambia… -