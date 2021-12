Reclamo alla réclame: quando la pubblicità sbaglia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ma quanto ci piace la polemica?! Siamo in un Paese che sta perfezionando quest’arte. E siccome siamo un Paese di eccellenze, primeggeremo anche in questo. Così, quando andremo in giro per mondo, un giorno, ci diranno: “Italia, pizza, pasta e…polemica”. Del mandolino non si ricorderà più nessuno. E della mafia, ogni tanto, non ci ricordiamo neanche più noi. Come dite? Sono polemica? Ce l’ho nel sangue, che posso farci! Comunque per tenerci allenati e vincere questo primato, ce la prendiamo spesso con la pubblicità. Facile bersaglio, terreno scivolosissimo per noi che il politically correct ci piace tanto. Negli ultimi giorni ad attirarsi un po’ di critiche è stato lo spot televisivo del Parmigiano Reggiano. La ragione dell’accanimento è che il protagonista, Renatino, indefesso casaro dell’azienda, ammette candidamente di lavorare 365 giorni ... Leggi su distantimaunite (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ma quanto ci piace la polemica?! Siamo in un Paese che sta perfezionando quest’arte. E siccome siamo un Paese di eccellenze, primeggeremo anche in questo. Così,andremo in giro per mondo, un giorno, ci diranno: “Italia, pizza, pasta e…polemica”. Del mandolino non si ricorderà più nessuno. E della mafia, ogni tanto, non ci ricordiamo neanche più noi. Come dite? Sono polemica? Ce l’ho nel sangue, che posso farci! Comunque per tenerci allenati e vincere questo primato, ce la prendiamo spesso con la. Facile bersaglio, terreno scivolosissimo per noi che il politically correct ci piace tanto. Negli ultimi giorni ad attirarsi un po’ di critiche è stato lo spot televisivo del Parmigiano Reggiano. La ragione dell’accanimento è che il protagonista, Renatino, indefesso casaro dell’azienda, ammette candidamente di lavorare 365 giorni ...

Advertising

