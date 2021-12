Quanto sei attraente? Lo dice il tuo segno zodiacale, ecco i 5 irresistibili secondo le stelle (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ci sono persone che invecchiano bene come il vino e con il passare degli anni diventano più attraenti. secondo l’astrologia le persone nate sotto alcuni segni zodiacali godono di questo privilegio più di altri. Ovviamente l’oroscopo è solo una parte e molto fa lo stile di vita, come ben sappiamo. Un occhio però alle stelle può dirci qualcosa e dare un po’ di spinta ad alcuni segni che sembrano essere baciati dalle stelle Quanto a longevità e a carisma. Gemelli: il segno più attraente dello zodiaco Cosa dire del segno dei Gemelli? Chi li ha intorno li conosce bene: sono sempre interessati a nuovi progetti, costantemente in movimento, anche l’età non riesce a star loro dietro. Sono scattanti, la loro cura fisica consiste in palestra e giochi. Con l’avanzare ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ci sono persone che invecchiano bene come il vino e con il passare degli anni diventano più attraenti.l’astrologia le persone nate sotto alcuni segni zodiacali godono di questo privilegio più di altri. Ovviamente l’oroscopo è solo una parte e molto fa lo stile di vita, come ben sappiamo. Un occhio però allepuò dirci qualcosa e dare un po’ di spinta ad alcuni segni che sembrano essere baciati dallea longevità e a carisma. Gemelli: ilpiùdello zodiaco Cosa dire deldei Gemelli? Chi li ha intorno li conosce bene: sono sempre interessati a nuovi progetti, costantemente in movimento, anche l’età non riesce a star loro dietro. Sono scattanti, la loro cura fisica consiste in palestra e giochi. Con l’avanzare ...

