Poste, come funziona e come scaricare l’app: la guida completa per fare tutto da casa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Estremamente utile e ricca di funzionalità, come e dove scaricare l’app delle Poste e come funziona? I dettagli e cosa c’è da sapere Pensioni dicembre con Poste Italiane (AdobeStock)Con l’avvento della tecnologia e l’utilizzo sempre più diffuso di app sullo smartphone, sono in tantissimi ad aver scaricato e ad utilizzare l’app delle Poste, e in molti potrebbero chiedersi come fare, come cioè questa funzioni, come e dove scaricarla: tutti i dettagli al riguardo. Proprio come le altre applicazioni per smartphone e ... Leggi su chenews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Estremamente utile e ricca dilità,e dovedelle? I dettagli e cosa c’è da sapere Pensioni dicembre conItaliane (AdobeStock)Con l’avvento della tecnologia e l’utilizzo sempre più diffuso di app sullo smartphone, sono in tantissimi ad aver scaricato e ad utilizzaredelle, e in molti potrebbero chiedersicioè questa funzioni,e dove scaricarla: tutti i dettagli al riguardo. Propriole altre applicazioni per smartphone e ...

guglielmoscilla : Fare due ore di fila alle poste per ritirare delle multe è un po’ come venire dopo ore di sesso indisturbato col te… - WebPoste : @LaAndre7 Attenzione al phishing! ? Si tratta di un tentativo di truffa. Per maggiori info clicca qui - erbruno65 : @PosteNews in risposta a un mio reclamo per un pacco espresso (1 day delivery) fermo a Roma da 1 settimana, rispond… - matteoG1990 : @Giotherockk Ni. È comunque non sindacabile come scelta. Non mi risultano domande poste alla Corte Costituzionale,… - AndreaRizzelli : Dopo quasi due anni Poste italiane non ha ancora capito come gestire le code ma adesso l'ha messo nero su bianco.… -