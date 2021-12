Plumcake nuvola con mousse al cioccolato | senza lattosio né farina!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Unsoffice come una, mafarina,, per essere gustato anche dagli intolleranti, ecco una bella sorpresa sotto le feste. Certo perché chi soffre di qualsivoglia allergia alimentare, si trova spesso costretto a rinunciare all’assaggio delle prelibatezze che in questo periodo fioccano come la neve nelle case degli italiani. Il Natale è anche questo: una visita veloce ad amici e parenti, uno spuntino per scaldare il cuore e l’atmosfera, ecco lo scenario che ci aspetta. Così, se avrete ospiti improvvisi,paura potrete offrire loro questo dolce delizioso, adatto proprio a tutti. Grandi e piccini saranno entusiasti di poter assaporarne la golosità guarnita da unaal. Curiose di scoprire come ...