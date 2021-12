Niente auguri per la De Filippi in diretta da Fazio: la Littizzetto ha il numero sbagliato (VIDEO) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chissà se Maria de Filippi deciderà di commentare quello che è successo nell’ultima puntata di Che tempo che fa in diretta il 5 dicembre 2021 su Rai 3. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto avevano deciso di omaggiare la conduttrice nel giorno del suo sessantesimo compleanno con una telefonata in diretta per farle gli auguri dal vivo. Sia Fabio che Luciana hanno il numero di telefono della conduttrice ma non l’hanno avvertita della telefonata, per farle quindi una bella sorpresa. Cosa che però non è riuscita perchè Maria non ha risposto! Luciana ha preso il suo cellulare e ha provato a chiamare la conduttrice ma al telefono ha risposto un uomo, una voce romana, la comica quindi ha messo giù credendo che fosse uno scherzo. C’è da dire che non ha chiesto nulla, magari era il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Chissà se Maria dedeciderà di commentare quello che è successo nell’ultima puntata di Che tempo che fa inil 5 dicembre 2021 su Rai 3. Fabioe Lucianaavevano deciso di omaggiare la conduttrice nel giorno del suo sessantesimo compleanno con una telefonata inper farle glidal vivo. Sia Fabio che Luciana hanno ildi telefono della conduttrice ma non l’hanno avvertita della telefonata, per farle quindi una bella sorpresa. Cosa che però non è riuscita perchè Maria non ha risposto! Luciana ha preso il suo cellulare e ha provato a chiamare la conduttrice ma al telefono ha risposto un uomo, una voce romana, la comica quindi ha messo giù credendo che fosse uno scherzo. C’è da dire che non ha chiesto nulla, magari era il ...

