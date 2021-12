Milan, preoccupano le condizioni di Hernandez: le ultime (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo la notizia degli infortuni di Leao e Pellegri, anche Theo Hernandez rischia di saltare la sfida contro il Liverpool. Le ultime Stefano Pioli potrebbe perdere un’altra pedina per la delicata sfida di Champions League contro il Liverpool. Si tratta di Theo Hernandez, che questa mattina ha lavorato a parte e in palestre. Il motivo è presto detto, il terzino francese non è al meglio e ha accusato un po’ di raffreddore. A riferirlo Milan News 24. Il francese potrebbe dunque saltare la sfida di domani contro gli inglesi. CONTINUA SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo la notizia degli infortuni di Leao e Pellegri, anche Theorischia di saltare la sfida contro il Liverpool. LeStefano Pioli potrebbe perdere un’altra pedina per la delicata sfida di Champions League contro il Liverpool. Si tratta di Theo, che questa mattina ha lavorato a parte e in palestre. Il motivo è presto detto, il terzino francese non è al meglio e ha accusato un po’ di raffreddore. A riferirloNews 24. Il francese potrebbe dunque saltare la sfida di domani contro gli inglesi. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

