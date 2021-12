Massimo Ferrero | da factotum al cinema fino a patron della Samp

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dae autista a imprenditore, produttoretografico e dirigente sportivo, questo è, il presidentedoria portato in carcere oggi per il crac di 4 società nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - TgLa7 : Bancarotta: arrestato presidente Sampdoria Massimo #Ferrero - Agenzia_Ansa : Massimo #Ferrero è stato arrestato nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancaro… - FulvioBuongi : Massimo Ferrero non è più il presidente della @sampdoria ?????? Su @calciofemminile_italia il comunicato ufficiale… - cf_ita : ? Massimo #Ferrero lascia la presidenza della #Sampdoria ?? Fulvio Buongiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Ferrero

Da factotum e autista a imprenditore, produttore cinematografico e dirigente sportivo, questo è, il presidente della Sampdoria portato in carcere oggi per il crac di 4 società nel settore alberghiero , turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza. Ragazzo di ...Stavolta però è tutto vero:è stato arrestato e come prima mossa si è dimesso da presidente della Sampdoria, anche perché il club è del tutto estraneo ai fatti. Chi si aspettava ...dopo l’arresto il presidente Massimo Ferrero si dimette 15:53Covid19, primi casi di ippopotami contagiati dal coronavirus 15:44Un campus universitario nell'ex stazione Lolli: via libera dalla Regione ...Massimo Ferrero, patron della Sampdoria, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per il reato di bancarotta. L’inchiesta è stata condotta dalla procura di Paola. L’arresto è avvenuto a Milano. Ai d ...