Maneskin | Victoria De Angelis | la tragedia della morte della mamma | scomparsa quando era piccola

(Di lunedì 6 dicembre 2021)Deè la bassista dei, il fortunato gruppo romano che sta girando il mondo per promuovere la propria musica. Di recente la nonnamusicista ha rilasciato un’intervista molto intima al magazine DiPiù e ha parlato anche di sua figlia,di, mortalei era ancora. Leggi anche: Cugini...

Advertising

fanpage : Dietro tanta energia e grinta, ci sono fragilità e battaglie personali: la mamma di Victoria De Angelis, la bassist… - Corriere : La nonna di Victoria dei Måneskin: «Ha visto morire la mamma: aveva solo 15 anni» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Maneskin, la nonna di Victoria: «A 15 anni ha visto la madre morire. Per tre mesi ha vegliato su di lei» - ilmessaggeroit : Maneskin, la nonna di Victoria: «A 15 anni ha visto la madre morire. Per tre mesi ha vegliato su di lei» - infoitcultura : Maneskin, il dramma di Victoria De Angelis: “Ha visto la madre morire” -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Victoria

Quello dide Angelis , bassista del, è un vero dramma. Adesso al magazine Di Più (diretto sa Osvaldo Orlandrini rilascia un'intervista sua nonna, la signora Elin Uhrbrand . Che racconta la ...... nonna materna diDe Angelis , è doloroso e ripercorre il momento più drammatico vissuto dalla giovane bassista deie dalla sua famiglia: la morte della madre Jeanett.De ...La nonna di Victoria De Angelis ha rilasciato un'intervista parlando di sua figlia, mamma della bassista dei Maneskin.Il noto cantante è famoso soprattutto per essere il frontman del gruppo musicale 'Maneskin', vincitore dell'Eurovision Song Contest 2021 per l'Italia e del Festival di Sanremo 2021. Proprio in quest'o ...