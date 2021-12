Maltempo Milano, emergenza neve: attivata procedura (Di lunedì 6 dicembre 2021) Maltempo a Milano, il Comune ha attivato la procedura per l’emergenza neve, in vista dell’ondata di Maltempo in arrivo da mercoledì prossimo, 8 dicembre. Le nevicate sono previste a partire dalla mattina alle 8 fino alle 21, con accumuli tra i 2 e i 10 centimetri. Domani, dopo la riunione di oggi, sarà nuovamente convocata l’unità di crisi locale e a seguire sarà attivato il Centro operativo comunale alla Centrale operativa della Protezione Civile per il monitoraggio della situazione. All’unità di crisi prendono parte la Protezione civile del Comune di Milano e le direzioni Transizione ambientale e sicurezza e polizia locale, le aree comunali a cui afferiscono i servizi coinvolti nella gestione neve per i punti sensibili, oltre a tutti gli enti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021), il Comune ha attivato laper l’, in vista dell’ondata diin arrivo da mercoledì prossimo, 8 dicembre. Le nevicate sono previste a partire dalla mattina alle 8 fino alle 21, con accumuli tra i 2 e i 10 centimetri. Domani, dopo la riunione di oggi, sarà nuovamente convocata l’unità di crisi locale e a seguire sarà attivato il Centro operativo comunale alla Centrale operativa della Protezione Civile per il monitoraggio della situazione. All’unità di crisi prendono parte la Protezione civile del Comune die le direzioni Transizione ambientale e sicurezza e polizia locale, le aree comunali a cui afferiscono i servizi coinvolti nella gestioneper i punti sensibili, oltre a tutti gli enti ...

