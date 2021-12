L’arma del delitto di Fauci dispiegata contro 5 miliardi di esseri umani fiduciosi: l’idrossido di grafene (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ho raccolto tutte le prove che abbiamo in questo articolo che dimostrano che l’ossido di grafene, l’idrossido di grafene e altre varianti di grafene vengono in effetti iniettate nelle persone dai governi e da Big Pharma. Questa prova è stata scoperta e dimostrata già numerose volte da gruppi di ricerca indipendenti, scienziati, informatori biotecnologici e … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ho raccolto tutte le prove che abbiamo in questo articolo che dimostrano che l’ossido didie altre varianti divengono in effetti iniettate nelle persone dai governi e da Big Pharma. Questa prova è stata scoperta e dimostrata già numerose volte da gruppi di ricerca indipendenti, scienziati, informatori biotecnologici e … proviene da Database Italia.

Advertising

WhyckieQueenie : @PGuagliumi @domireds @ant_s16 @fratotolo2 Paolo, il tuo essere critico ti rende accecato al punto da vedere il mar… - pavisa1401 : RT @michelegiorgio2: A fine novembre rappresentanti del ministero della difesa si sono recati in missione a Karachi per l’annuale faccia a… - CesareInvictus : RT @pietrogranero: L'Etiopia si arma fino ai denti: droni e missili per combattere la guerra in Tigray - LaCla74 : Telegram è il danno per i ragazzi Nonostante tutti i blocchi del mondo possono incontrare chat porno, utenti che of… - Paroleesuoni1 : RT @Apota20: @flayawa Cartabbellotta Nino, pasdaran del vaccino, twitter è la sua arma, ma con i mezzi di Big Pharma. Chi si oppone lui ram… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arma del L’arma della pazienza contro le isterie della stagione pandemica Il Foglio