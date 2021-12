Infortunio Correa, stop per l’argentino: il comunicato dell’Inter (Di lunedì 6 dicembre 2021) Infortunio Correa, durante la partita contro la Roma l’attaccante argentino è uscito dal campo per un problema muscolare Inzaghi perde una pedina fondamentale nel suo scacchiere. Correa uscito malconcio dalla sfida contro la Roma, ha subito un Infortunio muscolare che lo terrà fuori per un po’. L’Inter ha fatto uscire un comunicato ufficiale riguardo le condizioni dell’attaccante argentino. comunicato – «Joaquín Correa si e sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana». CONTINUA SU INTER NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021), durante la partita contro la Roma l’attaccante argentino è uscito dal campo per un problema muscolare Inzaghi perde una pedina fondamentale nel suo scacchiere.uscito malconcio dalla sfida contro la Roma, ha subito unmuscolare che lo terrà fuori per un po’. L’Inter ha fatto uscire unufficiale riguardo le condizioni dell’attaccante argentino.– «Joaquínsi e sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato la prossima settimana». CONTINUA SU INTER NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

